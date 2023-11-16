Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков объяснил, что президентских выборов в россии не будет, путину просто нарисуют 86% поддержки на фоне какого-то старого типа либерала.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Во-первых, никаких выборов нет, это не выборы, это какой-то ритуал, это традиция, когда нужно подтвердить легитимность. Конечно, путин ее начал. Вот как только он начал ездить по разным регионам, каким-то встречам, это значит, что путин работает на свой имидж, и это значит, что путин пойдет на очередной срок», - объясняет Дмитрий Гудков.

Очевидно, утверждает он, что кремль давно уже обкатывает разные варианты, включая участие каких-то либералов якобы независимых. То есть, констатирует эксперт, подбирают путину спаринг-партнеров, у которых не будет никаких шансов выиграть и даже создать видимость конкуренции, чтобы нарисовать в протоколе 86% в его поддержку, против которых никто не спорил бы.

К тому же, добавляет гость программы, путину действительно ищут оппонента намного старше, например, уже есть зюганов, может, даже жириновского откопают. Как он объясняет, если взять социологию, то сама главная проблема путина после начала войны и репрессий – это возраст.

«Люди не очень хотят видеть президента после 70, по крайней мене в россии, от которого все зависит. В разных европейских странах президенту может быть сколько угодно лет, потому что там действует институт, и не важно, кто занимает президентский пост, всегда есть система сдержек и противовеса, поэтому президент может быть и старше. Но не в авторитарных странах. В авторитарных странах возраст уже очень плохо воспринимают», - рассказывает Дмитрий Гудков.

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