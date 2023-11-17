Медиум Анна Атаманова сделала расклад таро и рассказала, что на Запорожском направлении у ВСУ будет продвижение, но большой ценой, а также нужно готовиться к обстрелам.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Запорожье до конца года. Что ждет эту территорию?

Там какой-то может ждать наших военных обман, ловушку готовят, засаду, я бы так сказала. И химическое оружие будет применяться однозначно. И какая-то новейшая технология будет использоваться, дроны, которые просчитывают большую дистанцию и с каким-то влиянием на военных.

Но в Запорожье также наши военные тоже могут немного поздние пойти вперед. Однозначно, хотя ценой большой. Очень много будет жертв. И будут обстрелы однозначно, мощные обстрелы по мирным гражданам. Что-то сверху, из самолетов, какие-то сильные ракеты.

С чем будут связаны такие массированные обстрелы именно Запорожья?

С их враждебными настроениями напасть, убить и унести. Но то, что они затеяли, не воплотится полностью. Будут отбиваться, но осторожно нужно, потому что там готовится большой зажигательный обстрел или авиаудары будут, бомбы или одна сильнее с химическими реакциями, химия однозначно будет использоваться.

А какая судьба ждет Энергодар?

Не просто будет. Энергодар или возле там тоже что-то такое мощное будет, или со светом проблемы, или с какими-то ракетами. Дьявол. Не очень так, как нам бы хотелось, удастся. Где-то мы будем ограничены в своих действиях, хотя у нас есть план и этот план должен воплощаться, обходные маневры в другую точку, однозначно, сильно будет. Им будет ответ за этот период.

Как сообщала Politeka, Стефан заявил, что у нас уже почти 2 года идет отработка кармы на нашей территории.

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