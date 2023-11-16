Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что у нас не должно быть двойных стандартов, когда власть в своих действиях ошибается, чиновник это или президент, он должен ответить.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Здесь гибнут люди из-за того, что не было открыто укрытие, увидел, что снова не открываются бомбоубежища. И у меня вопрос: кто-то пошел в отставку? Нет. Сколько ошибок сегодня у министров? И что, кто идет в отставку? Нет», – подчеркивает Георгий Биркадзе.

Поэтому, утверждает эксперт, не должно быть двойных стандартов, поэтому он говорит, что и Порошенко должен ответить за происходящее в Украине при его каденции, и Зеленский уже после своей каденции. Как отмечает эксперт, он очень положительно относится к президенту Зеленскому, но ответственность обязательно должна быть независимо от того, кем ты являешься.

«Хочу напомнить, смотрел показатели (ред. – социологические), на первом месте у нас снова коррупция, на втором месте – война, на третьем месте – безработица, на четвертом – справедливость. Люди хотят справедливости», – отмечает Георгий Биркадзе.

Как добавляет эксперт, он очень хотел бы, чтобы у нас на законодательном уровне было утверждено, чтобы человек, который идет в политику или работать на государство, понимал, что с этого момента принадлежит своей стране, что он не должен зарабатывать на этом деньги. А также, утверждает эксперт, каждый должен проходить полиграф, идя на должность и идя с должности.

Как сообщала Politeka, Биркадзе прокомментировал последний инцидент с Фарион, когда из-за нее ФСБ задержала парня из Крыма.

Также Politeka писала о том, что Новак рассказал, чего добиваются сегодня разные страны мира.





