Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал информацию в The Economist со ссылкой на западных чиновников, что российско-украинская война может продолжаться еще 5 лет.

Об этом он рассказал на своем канале.

«С одной стороны, да, нельзя этому возразить, это довольно-таки неутешительный для нас прогноз, он может быть реальным. Но, как правило, если мы говорим о том, что у нас есть признаки или можем войти в войну на истощение, то конец войны на истощение спрогнозировать во временных рамках практически нереально. Поэтому 3 года, 4 года, 5 лет, 7 лет – это исключительно субъективные мнения тех людей, которые это озвучивают», - объясняет Александр Мусиенко.

Попутно он вспоминает опыт Первой мировой, тогда Германия фактически вышла и закончила войну внезапнее, чем многие считали, просто потому, что у них иссякли ресурсы, а американцы вмешались и помогли британцам и французам. Так что, констатирует эксперт, для многих эта война закончилась совершенно внезапно, хотя, казалось бы, большевистскую россию вывели из войны, но это не помогло.

Поэтому, утверждает он, это особенность таких войн – они могут заканчиваться не прогнозируемо и внезапно. С другой стороны, отмечает эксперт, дело не только в экономическом истощении россии, но и в успехах ВСУ на фронте. Как он объясняет, в целом по западной классификации есть маневровая война и война на истощение, если мы не вернемся к первой, то перейдем ко второй.

«Если мы не сможем найти пути, каким образом обеспечить возвращение этой маневровости (хотя шансы есть, потому что у нас операция на левобережье продолжается), то мы можем говорить о том, что у нас возникла ситуация войны на истощение, а здесь имеет значение все. Прежде всего собственные силы и то, насколько вы обеспечены поддержкой, наша мобилизация ресурсов, производство оружия и поставки на фронт, западная поддержка важна, а дальше мы уже говорим об истощении врага, которое может произойти вследствие как потерь, экономических проблем, так и других потрясений», – рассказывает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что на левобережье Херсонщины ВСУ либо проводят фланговую маневровую операцию, либо готовят этот плацдарм на будущее.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, что поможет ВСУ продолжить маневровую войну.