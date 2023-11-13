На этой неделе Государственная экологическая инспекция Украины показывает обновленную инфографику, которая раскрывает шокирующие цифры по поводу ущерба, нанесенного окружающей среде в результате вооруженной агрессии российской федерации. Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Цифры поражают своей суммой и раскрывают разрушительное влияние военных действий на природу. Уничтоженные леса составляют не только потерю зеленого покрова, но и угрозу биоразнообразию и экосистемам.

Уничтожение лесов влияет на разнообразие видов и восстановительные процессы, являющиеся важным компонентом экосистем. Загрязнение водных ресурсов, в свою очередь, поднимает вопрос о доступе к чистой воде для местных общин и угрозе здоровью населения.

Инфографика также отмечает угрозу вымирания видов, являющихся непосредственным следствием военных действий. Это не только потеря неповторимого богатства природы, но и серьезная угроза экологическому равновесию и стабильности нашей среды.



