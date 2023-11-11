Об этом он рассказал на своем канале.

«Сейчас очень важные мероприятия для Украины проходят в мире. Это и заседание министров иностранных дел G7, которое проходило в Токио, к которым также присоединялся дистанционно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба», - сообщил Александр Мусиенко.

По словам военного эксперта, эта встреча была важной, поскольку на этом обсуждении отдельным пунктом выделили вопросы увеличения поставок систем противовоздушной обороны для Украины. Как отметил Александр Мусиенко, это очень важно, ведь вызовы и угрозы, связанные с российским ракетным террором, никуда не исчезли.

«Очень хорошо на самом деле, что этот вопрос поставки Украине средств ПВО на самом деле является самым системным из помощи наших партнеров, поскольку я хочу напомнить, что еще в октябре 2022 года были слова министра обороны США Ллойда Остина о том, что США и Запад приложат усилия, чтобы помочь Украине создать многоэшелонированную, целостную систему противовоздушной обороны», - заявил Александр Мусиенко.

Как писала ранее Politeka, россияне будут вынуждены делать жест доброй воли: раскрыты две главные цели для ВСУ сейчас.

Также Politeka сообщала, что не будет как прошлой зимой: украинцев предупредили о серьезных изменениях на фронте из-за погоды.





