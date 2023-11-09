Об этом он рассказал на своем канале.
По словам эксперта, у ВСУ может быть две цели пребывания сейчас на левобережье Херсонщины, первая из которых – проведение удачной фланговой маневровой операции, чтобы продвинуться, создать плацдарм, отбросить врага, обеспечить оттеснение враждебных позиций дальше в оккупированный Крым, а также помешать его логистике.
«И еще одна сторона медали – это оттянуть войска агрессора по другим направлениям. То есть это перспектива перехвата инициативы очень значительной и очень серьезной, что прекрасно понимает наше командование», - объясняет Александр Мусиенко.
Вторая цель, рассказывает он, состоит в том, чтобы оттягивать войска врага, сковывать их там, плюс не давать противнику обеспечить себя передовой линией обороны, то есть не давать закрепиться на берегу, окопаться там, заменять и т.д.
«То есть сохранить за нами возможности для фланговой операции, которая имела бы перспективы на будущее, обеспечить и фактически застопорить за нашими подразделениями соответствующий плацдарм», - заключает Александр Мусиенко.
Как сообщал Знай.ua, Ермолаев объяснил, что Украина и россия, Израиль и «Хамас» - это не неожиданность, а смена миропорядка, которая началась еще в 2000-х.
Также Знай.ua писал о том, что Мусиенко рассказал, почему россияне еще не начали устраивать нам блекаут, и сможет ли Украина ответить на это дронами.