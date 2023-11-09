Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что на левобережье Херсонщины ВСУ либо проводят фланговую маневровую операцию, либо готовят этот плацдарм на будущее.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам эксперта, у ВСУ может быть две цели пребывания сейчас на левобережье Херсонщины, первая из которых – проведение удачной фланговой маневровой операции, чтобы продвинуться, создать плацдарм, отбросить врага, обеспечить оттеснение враждебных позиций дальше в оккупированный Крым, а также помешать его логистике.

«И еще одна сторона медали – это оттянуть войска агрессора по другим направлениям. То есть это перспектива перехвата инициативы очень значительной и очень серьезной, что прекрасно понимает наше командование», - объясняет Александр Мусиенко.

Вторая цель, рассказывает он, состоит в том, чтобы оттягивать войска врага, сковывать их там, плюс не давать противнику обеспечить себя передовой линией обороны, то есть не давать закрепиться на берегу, окопаться там, заменять и т.д.

«То есть сохранить за нами возможности для фланговой операции, которая имела бы перспективы на будущее, обеспечить и фактически застопорить за нашими подразделениями соответствующий плацдарм», - заключает Александр Мусиенко.

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