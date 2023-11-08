Количество первичных видов на жительство, выданных странами Евросоюза гражданам России, выросло в 2022 году примерно на треть, свидетельствуют данные Евростата.

Всего россияне получили свыше 112 000 первичных видов на жительство в ЕС.

В ряде стран число выданных россиянам ВНЖ значительно выросло. Лидируют по этому показателю Германия (свыше 16 000), Испания (свыше 12 600) и Кипр (свыше 14 700). Большое число видов на жительство в сравнении с другими странами выдала Польша – около 12 300, однако это почти в два раза меньше, чем в 2021 году.

В целом список стран Евросоюза, где число выданных россиянам ВНЖ выросло наиболее значительно, выглядит так:

Германия – 16 006 (рост в 2,5 раза)

Кипр – 14 723 (рост в 4,2 раза)

Испания – 12 611 (рост в 1,4 раза)

Финляндия - 8183 (рост на 82%)

Франция – 6874 (рост на 35%)

Нидерланды – 6448 (рост в 2,2 раза)

В целом в 2022 году в Евросоюзе было зафиксированорекордное число выданных видов на жительство. Первичные ВНЖ страны ЕС предоставили 3,7 млн человек, что на 26% больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель с 2009 года. В статистику не вошли сведения о людях, которые получили временную защиту в странах ЕС в связи со вторжением России в Украину.





Как сообщала Politeka, Малеев рассказал, что американские СМИ сначала дают хорошую точку зрения, а дальше раскручивают скандал, в этот капкан и попала Украина.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман оценил ущерб от уничтожения российского корабля «Аскольд».