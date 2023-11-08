Количество первичных видов на жительство, выданных странами Евросоюза гражданам России, выросло в 2022 году примерно на треть, свидетельствуют данные Евростата.
Всего россияне получили свыше 112 000 первичных видов на жительство в ЕС.
В ряде стран число выданных россиянам ВНЖ значительно выросло. Лидируют по этому показателю Германия (свыше 16 000), Испания (свыше 12 600) и Кипр (свыше 14 700). Большое число видов на жительство в сравнении с другими странами выдала Польша – около 12 300, однако это почти в два раза меньше, чем в 2021 году.
В целом список стран Евросоюза, где число выданных россиянам ВНЖ выросло наиболее значительно, выглядит так:
Германия – 16 006 (рост в 2,5 раза)
Кипр – 14 723 (рост в 4,2 раза)
Испания – 12 611 (рост в 1,4 раза)
Финляндия - 8183 (рост на 82%)
Франция – 6874 (рост на 35%)
Нидерланды – 6448 (рост в 2,2 раза)
В целом в 2022 году в Евросоюзе было зафиксированорекордное число выданных видов на жительство. Первичные ВНЖ страны ЕС предоставили 3,7 млн человек, что на 26% больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель с 2009 года. В статистику не вошли сведения о людях, которые получили временную защиту в странах ЕС в связи со вторжением России в Украину.
Как сообщала Politeka, Малеев рассказал, что американские СМИ сначала дают хорошую точку зрения, а дальше раскручивают скандал, в этот капкан и попала Украина.
Также Politeka писала о том, что Шейтельман оценил ущерб от уничтожения российского корабля «Аскольд».