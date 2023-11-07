Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что россияне еще должны будут заплатить Украине после войны за корабль «Аскольд», который они построили на ворованном украинском заводе, а ВСУ успешно уничтожили.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Завод этот, который в Керчи мы поразили крылатой ракетой, отличается от того завода, который мы поразили в Севастополе, это не ремонтный завод, а именно судостроительный. То есть русский военный корабль там не ремонтировался, а создавался новый. И в результате этой самой нашей атаки удалось один из этих кораблей уничтожить, как минимум сильно повредить», - рассказывает Михаил Шейтельман.

По его словам, корабль «Аскольд» должен был стрелять ракетами «Калибр» по Одессе, это ракетоноситель, он уже был спущен на воду и должен был в декабре начать обстрелы, но уже не начнет. То есть, констатирует политтехнолог, речь идет об абсолютно новом корабле, который россияне долго строили.

Также эксперт добавляет, что, когда мы будем подсчитывать репарации от россии, будут учитываться и ракеты, но эти выплаты пойдут Франции и Великобритании. Другое же дело, отмечает он, это сам корабль, ведь его строили на ворованном украинском заводе, а строили его украинские работники под оккупацией, которым вообще-то платили не деньгами, а рублями.

«Получается, что с использованием рабского труда был построен целый корабль. То есть я думаю, что нужно будет посчитать и выяснится, что россия должна оплатить нам стоимость этого корабля. То есть россияне должны будут заплатить не только за ракеты, которыми корабль был уничтожен, но и за сам корабль, который строился украинцами на украинском заводе. Они его, считайте, купили и сожгли», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Шейтельман объяснил, о чем говорит визит ХАМАС в москву.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал об огромных военных пакетах помощи от США и Дании.