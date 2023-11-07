Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«В классическом исламе нет этих таинственных, закрытых структур. Например, когда строили мечети в новообразованном государстве Арабские Эмираты, требовали от строителей, чтобы они делали окна вплоть до пола, чтобы каждый видел, что происходит внутри мечети, что это не тайное общество, что это не какие-то заговорщики», - сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, именно поэтому, например, в тех же Арабских Эмиратах многие мечети открыты для публичного посещения. Как отметил Александр Новохатский, люди любой веры могут спокойно заходить в мечети.

«Ислам – это культура, мы не говорим об этническом происхождении. Исламская культура обязывает всех знать арабский язык, и изучение Корана происходит исключительно на арабском языке. Нельзя изучить Коран на русском, украинском или любом другом языке», - заявил Александр Новохатский.

Как писала ранее Politeka, шейх Мурат заявил, что в Киеве около 100 тысяч мусульман.

Также Politeka сообщала, что политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, о чем говорит визит ХАМАС в москву: «Одни похитители людей приехали к другим».