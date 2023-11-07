Ни одно из более 4 тысяч укрытий, которые значатся на сайте "Железное укрытие", как приведенные к норме, на самом деле не соответствуют государственным строительным нормам и не могут гарантировать безопасность в полной мере. Об этом заявляют представители общественной организации "Центр предотвращения и мониторинга чрезвычайных ситуаций" (далее – ОО). Соответствующие письма они направили к Президенту, Премьер-министру, секретарю СНБО.

В частности, специалисты ОО сетуют на полное отсутствие в укрытиях систем оповещения населения. Речь идет о громкоговорителях и электронных табло, которые бы предупреждали об опасности, начале и окончании воздушной тревоги. Требования к установке таких систем и их интеграции с местными автоматизированными системами централизованного оповещения предусмотрены государственными строительными нормами. Поэтому все акты ввода в эксплуатацию защитных сооружений подписываются с нарушением законов.

Силами ОО совместимо с представителями СМИ, в регионах государства был проведен осмотр 650 УГЗ (укрытий гражданской защиты), которые уже отремонтированы и приведены в надлежащее состояние и внесены на сайт "Железное укрытие". Ни одно укрытие не соответствует ГСН В.2.2.5-97 п.8.24 та ГСН В.2.2-5:2023 п.11.7. В укрытиях отсутствуют системы оповещения населения, как того требует ГСН, и люди, которые находятся там во время воздушных тревог, не имеют возможности быть оповещенными об отбое воздушной тревоги, ее продолжительности и тому подобное.

В данном случае, если эти укрытия сдавались в эксплуатацию и были подписаны акты выполненных работ и ввода в эксплуатацию, то усматривается нарушение действующего законодательства и ввод в эксплуатацию с нарушением ГСН", - говорится в письме представителей общественной организации к секретарю СНБО.

В частности такие акты с нарушением законодательства подписывают должностными лицами ГСЧС, Гоструда, Государственной экологической инспекции, Госпродпотребслужбы, ГИАГ.

Сейчас по информации ГСЧС потребность в системах оповещения в государстве обеспечена лишь на 12%. Впрочем, никакого финансирования на решение этой проблемы в Государственном бюджете не предусмотрено. Срок внедрения систем оповещения определен - декабрь 2024 года (распоряжение КМУ от 11.07.2018 №488-р).

Поэтому представители общественности считают, что Президента просто вводят в заблуждение относительно реального положения дел. Ведь во время совещания 27 октября, о готовности укрытий Президенту доложили о надлежащем состоянии почти 4-х тысяч укрытий.

"Вызывают сомнения объективность доклада Президенту Украины, от КМУ, Минстратегпрома, СНБО, ГСЧС, ОГА и других центральных и местных органов исполнительной власти о состоянии укрытий на которые потрачены бюджетные средства", говорится в письме.

Главной проблемой, по мнению представителей ОО, является отсутствие национальной программы по внедрению систем раннего оповещения населения. Такая программа, а также открытие бюджетной программы под ее реализацию позволит привлечь донорское финансирование от стран-партнеров. И соответствующие консультации уже были проведены, ряд стран на уровне правительств подтвердили свою готовность финансировать внедрение систем раннего оповещения в Украине. Впрочем, украинское правительство, Секретариат КМУ, так и не предприняло соответствующих шагов для старта проекта.

Поэтому ОО просит срочного вмешательства со стороны Президента и секретаря СНБО, ведь чем ближе мы к зиме, тем выше становятся риски повторения прошлогодних ракетных обстрелов со стороны страны-террориста, которая пыталась уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру, и привела к смертям тысяч гражданских украинцев в том числе детей. Во многих случаях, люди погибали в том числе и из-за отсутствия своевременного предупреждения об угрозе.

Источник: УНИАН