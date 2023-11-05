Государственной службой финансового мониторинга Украины, в условиях военного времени, принимаются усиленные меры практического и организационного характера борьбы с агрессором.

По состоянию на 3 ноября Госфинмониторингом были проведены успешнык мероприятий по борьбе с агрессором. Блгодаря работе сотрудиников Госфинмоиниторинга было заблокировано 11,7 млрд. гривен.

Также был баложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд. гривен.



Благодаря Госфинмониторингу агрессора лишили статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.

После взаимодействия с членами FATF, которые согласились с доводами Госфинмониторинга, рф ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую приостановку членства рф.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 3 ноября: