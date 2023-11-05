По состоянию на 3 ноября Госфинмониторингом были проведены успешнык мероприятий по борьбе с агрессором. Блгодаря работе сотрудиников Госфинмоиниторинга было заблокировано 11,7 млрд. гривен.
Благодаря Госфинмониторингу агрессора лишили статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.
После взаимодействия с членами FATF, которые согласились с доводами Госфинмониторинга, рф ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую приостановку членства рф.
Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.
С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 3 ноября: