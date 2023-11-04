Об этом пишет BBC.



Вечером 3 ноября президент Владимир Зеленский своим указом уволил с должности командующего Сил специальных операций Виктора Хоренко.

Это наделало много шума – Хоренко говорит, что узнал новость из СМИ, и что увольнение произошло в обход главнокомандующего ВСУ Залужного, его непосредственного начальника.

В ОП уверяют, что сделали все по процедуре.

Генерал-майор в ток-шоу Украинской правды сказал, что не знает причин такого решения.

"Общался с главнокомандующим (Валерием Залужным – Ред.), который также объяснить мне этого не смог. Главком должен был делать соответствующее представление, но мне ответил, что такого не делал. Не понимаю, что произошло", – сказал Хоренко.



На вопрос, пытался ли связаться с Офисом президента, ответил, что "нет такого доступа".

Военные и эксперты возмущены, что президент принял столь важное для обороны страны решение без согласования с Валерием Залужным, а также опасаются, что именно Залужный может быть следующим в очереди на увольнение.

"Демонстративное оскорбление"

На этой неделе страну всколыхнула статья на передовице Time, где речь шла о том, как президент Зеленский отдает приказы военным, и как реагирует на усложнение ситуации на фронте и в тылу с приближением зимы.

Анонимные помощники Зеленского сказали Time, что стоит ожидать увольнения хотя бы одного министра и старшего генерала, ответственного за контрнаступление - из-за медленного прогресса Украины на фронте, и менее чем через неделю президент уволил Хоренко.

Однако такие важные решения должен принимать и подписывать прежде всего главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а по словам Хоренко, следует, что он этого не делал.

Военный журналист Юрий Бутусов пишет, что источники его издания "Цензор.Нет" в руководстве ВСУ подтверждают, что ни увольнение Хоренко, ни назначение его преемника Сергея Лупанчука с Залужным не обсуждали и не согласовывали.





Бутусов обращает внимание, что в своем традиционном вечернем обращении Зеленский не объяснил, почему он пренебрег полномочиями Залужного, то есть даже "не считает необходимым объяснить" свои решения военным и обществу.

"Можно ли говорить вообще об уважении ОП к военным во время войны, если так поступают с офицером уровня Командующий ССО?" - реагирует в своем фейсбуке на резонансное увольнение полковник и народный депутат Роман Костенко.

Юрий Бутусов считает, что замена командующего связана с политическими интригами, а не продиктована военной необходимостью, иначе Залужного спросили бы.

По мнению журналиста, таким образом офис президента "демонстративно оскорбил генерала", а также сознательно ослабляет влияние в армии Залужного.

Позиция офиса президента

В Офисе президента заявили, что Зеленский уволил командующего согласно процедуре - по представлению нового министра обороны Рустема Умерова.

"Согласно закону Украины о национальной безопасности, командующим видам, отдельным родам войск (сил) ВСУ назначаются на должность и освобождаются от должности президентом Украины по представлению министра обороны Украины", - сказал в комментарии "Украинской правде" заместитель руководителя ОП Роман Машовец.

В пункте 5 статьи 16 закона "О национальной безопасности Украины" указано, что хотя командующие подчинены главнокомандующему ВСУ, а назначает и увольняет их президент по представлению министра обороны.



Залужный – следующий?

Бутусов предполагает, что это не первое кадровое решение в обход главкома ВСУ.

"Зеленский боится Залужного как возможного конкурента на предстоящих выборах. Смена командующего ССО без согласования с самим главнокомандующим может быть предупреждением о кадровых решениях как по другим высшим руководителям армии, так и по самому Залужному", - убежден он.

На этой неделе кроме Times широкий резонанс в обществе также вызвала колонка Валерия Залужного для The Economist.

Там Залужный публично озвучил то, о чем долго говорили в Украине и мире – летнее наступление завершилось и перешло в форму позиционной окопной борьбы, где ВСУ освобождают территорию в тяжелых боях за каждую посадку и каждый метр.

Залужный откровенно говорит о причинах, почему так произошло и почему ВСУ не удалось реализовать стратегию прорыва и выхода в Крым и Азовское море.





Некоторые эксперты предположили, что та колонка может быть "криком души" перед потенциальным увольнением.

Однако политолог Владимир Фесенко в это не верит. Он считает, что попытка уволить Залужного стала бы "самой роковой ошибкой" президента.

"Это хуже всего, что можно сделать. Это автоматически сделает его главным конкурентом Зеленского", - говорит Фесенко.

"Сейчас Залужный сконцентрирован на войне, а если его выжмут из ВСУ, то останется один путь – политика".

Владимир Фесенко признает, что у ОП, возможно, и есть ревность к Залужному, но убежден, что в команде президента понимают все последствия такого радикального шага.