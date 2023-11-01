Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы объявило результаты конкурса "Лучшие практики внедрения образовательных инноваций в системе профессионального обучения государственных служащих, глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей, должностных лиц местного самоуправления и депутатов местных советов" в 2023 году.

В номинации «Повышение квалификации государственных служащих, глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей, должностных лиц местного самоуправления и депутатов местных советов» первое место получило Государственное учреждение последипломного образования «Академия финансового мониторинга».

В рамках конкурса Академией была презентована инновационная педагогическая технология Quest'N'Tool, которую используют во время проведения учебных занятий. Суть инновации состоит в практическом направлении процесса повышения квалификации и демонстрации механизмов решения задач, возникающих в профессиональной деятельности слушателей Академии, с использованием современных методов и инструментов.

Академия финансового мониторинга является учебным заведением, которое осуществляет повышение квалификации в сфере предотвращения и противодействия для представителей как публичного, так и частного секторов, тесно сотрудничая с органами государственной власти по подготовке специалистов должного уровня.

За свою почти 20-летнюю историю Академия повысила квалификацию более 20 тысяч специалистов по вопросам финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Слушателями Академии есть ответственные работники субъектов первичного финансового мониторинга, работники, привлеченные к проведению финансового мониторинга, а также специалисты органов государственной власти.

Учебный процесс в Академии неразрывно связан с практикой, к нему всегда привлекаются работники Государственной службы финансового мониторинга Украины, Министерства финансов Украины, Национального банка Украины, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, правоохранительным и судебным органам, ответственные работники субъектов первичного финансового мониторинга, представители общественных организаций, высших учебных заведений и научных учреждений.