Частное акционерное общество "Киевводоканал" всего на 20% принадлежит столичной общине, а другая доля - частная собственность.

Об этом во время заседания Киевского городского совета заявил глава бюджетной комиссии Андрей Витренко и депутат Зоя Ярош.

Споры в Киевсовете возникли при обсуждении отсрочки уплаты долга "Киевводоканала" за пользование коммунальным имуществом в 2021-2023 годах по истечении 180 календарных дней после прекращения действия военного положения.



"Киевводоканал" не входит в коммунальную собственность. Киев имеет долю там только 20 процентов. При этом мы полностью освобождаем их от оплаты коммунального имущества. Я обращаю внимание, как у нас определялась плата за аренду коммунального имущества. Они были обязаны платить 10 процентов от чистой прибыли, но не менее 200 тысяч гривен", - заявила депутат Киевсовета Зоя Ярош.

Глава постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Витренко рассказал о структуре собственности "Киевводоканала".



"Структура собственности "Киевводоканала" состоит из трех предприятий. Первое предприятие — это "Киевэнергохолдинг". Посмотрите, кто его бенефициары. Это Британские Виргинские острова, Белиз и Великобритания. Три владельца этого предприятия. Семь процентов — это работники и 24 процента — это отдел коммунального имущества", - заявил Витренко.

Глава бюджетной комиссии призвал представителя "Киевводоканала" не вводить в заблуждение депутатов Киевсовета и киевлян по структуре собственности предприятия.

Источник: Комментарии



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