Об этом он рассказал на своем канале.

«Под Сектором Газа разветвленная сеть тоннелей. Многие говорят, что у Израиля есть самолеты, ракеты, почему они сразу по этим точкам не ударят, откуда ракеты запускают. А не всегда могут ударить, потому что ХАМАС хранит эти ракеты в подземных бункерах», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, для того, чтобы уничтожить эти ракетные склады, необходимо как минимум зайти на территорию Сектора Газа, к чему Израиль сейчас и готовится. Как отметил Борис Тизенгаузен, уже были эвакуированы 28 населенных пунктов возле границы, и военные Израиля уже стоят возле Сектора Газа.

«Иран пригрозил Израилю в случае наземной операции, и это послание передал министр иностранных дел Ирана специальному координатору ООН по ближневосточному мирному процессу. То есть Иран сказал, что всё, если Израиль заходит, то Иран вмешается», - заявил Борис Тизенгаузен.

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