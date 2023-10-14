Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.



По состоянию на 13 октября переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 141,7 млрд гривен.

Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен.

MONT GROUP: ПФР РФ ограничено в правах членства, в т.ч. лишены права занимать руководящие, консультативные и представительские должности, проводить заседания и участвовать в проектах.

Также РФ ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Члены FATF согласились значительно ограничить ее роль и влияние на этот орган.

Также вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.



С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга: