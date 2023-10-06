Если в Украине в ближайшее время не произойдут конструктивные и жесткие действия это приведет к катастрофе.

Такое мнение высказал украинский политолог, соучредитель Украинского института будущего политический эксперт Юрий Романенко, пишет Politeka.net.

Он подчеркнул, что находиться дальше в «розовых очках» недопустимо и подобно смерти.

«Те, кто может справиться, кто способен зарабатывать деньги на глобальном рынке, образованы и так далее, они действительно, если у них опустятся руки, эту страну покинут. И здесь останутся старые и остатки мафии», - уверен Романенко.

После этого подчеркнул политолог, катастрофа будет неизбежна.

"Переломный момент", потому что, по моему мнению, мы к нему подошли. Огромное перенапряжение сил на фронте, повсюду военные люди…», – говорит Юрий Романенко.

Политолог также рассказал, что украинцы начали активно продавать и сдавать жилье и уезжать. Он сравнил ситуацию с 1918 годом.

«Где-то там грохотало далеко, в большевистской России уже гражданская война начинается, по селам где-то Махно потихоньку режет немцев и австрийцев, и приезжавших за налогами представителей власти зерно собирали, но в Киеве было хорошо. Большие мегапланы, пишутся какие законы, создается Академия наук…», - написал Романенко.

Поэтому сейчас пора жестоких действий, считает он.

“Не надо дальше колебаться в том, надо рубить головы или нет этим всяким военкомам, коррупционерам и другим гадам, которые вылезли через три недели. На четвертую неделю они начали возвращаться, пытаться запускать все эти схемы”, - говорит Романенко.

Как писала ранее Politeka, Юрий Романенко рассказал о переходе экономики на военные рельсы: "Если мы не руководим войной, никакой победы не может быть в принципе" .

Также Politeka сообщала, что эксперт рассказал об иранских баллистических ракетах, которые хочет купить РФ: «Какая будет заплачена цена» .





