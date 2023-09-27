Об этом он рассказал на канале «Контекст».

«Если вы платили взносы с зарплаты, которая является средней по стране, то вы получите 10 баллов. Если же вычеты были из заработка выше среднего, то можно рассчитывать на 12 баллов или даже больше. А если же меньше средней зарплаты, то и количество баллов будет меньше – например, 8», - сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, эти баллы будут ежегодно перечислять обратно в пенсию, и, согласно актуальной средней зарплате, будет устанавливаться размер пенсии. Как отметил Эдуард Глеза, эта схема кажется вполне логичной и простой, и правительство действительно пытается реализовать планы на социально справедливую пенсию, но есть один нюанс.

«Сейчас многие работодатели выбирают платить минимальную зарплату для того, чтобы экономить на налогах, а остальное доплачивают в конвертах. И очень многие украинцы соглашаются на эту схему. И вот здесь бальная система с такими работниками может сыграть злую шутку», - заявил Эдуард Глеза.

Как писала ранее Politeka, высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы.

Также Politeka сообщала, что некоторым украинцам перестанут выплачивать пенсию в 2024 году: что нужно успеть сделать, чтобы не остаться без денег.