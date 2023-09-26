Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как рассказывает правозащитник, российские военнопленные содержатся в отдельных учреждениях, то есть там нет украинских осужденных, возможно, обслуга, но это небольшое очень количество. К тому же, добавляет он, постоянно происходят процессы обмена, выдачи и т.д., точно есть одно такое учреждение, возможно, уже создали второе.

«Должен сказать, что (ред. – условия содержания) в лучшую сторону отличаются. Вопрос в том, что это учреждение мониторится очень сильно европейскими всяческими структурами, и Украина не заинтересована в том, чтобы этих людей пытать, они военнопленные», - отмечает Сергей Старенький.

Но украинские военнопленные, констатирует он, ужасно содержатся в россии, по возвращении домой их откармливают от дистрофии. Украина, подчеркивает гость программы, идет тем путем, чтобы обеспечить военнопленных всем необходимым для физиологического существования, они также могут нормально работать и получают зарплату.

«У нас в колониях вся работа регулируется трудовым законодательством точно так же, как и в отношении обычных людей в Украине. Просто с их заработка необходимо отчислять определенный процент для того, чтобы возместить содержание и т.д. То есть они получают зарплату, но из этой зарплаты отчисляется то, что они съели, то, что они потребляли воду, и тому подобное. Но небольшой процент средств по 500, по 800 гривен они получают и могут купить сигареты, конверт, чтобы письмо написать», - рассказывает Сергей Старенький.

Как сообщала Politeka, Биркадзе объяснил, что когда-то Лига Наций уже себя исчерпала, как сейчас исчерпывает себя ООН, но мы видим развитие Рамштайна.

Также Politeka писала о том, что Доний принял участие в возобновлении Житомирского бизнес-клуба и представил там свою Концепцию.