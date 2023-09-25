Экс-председатель Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький сообщил, что сегодня осужденные в тюрьме могут получить, что захотят, нужно только связаться с посредником.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

По словам гостя программы, такого, как показано в фильмах, что какого-то прапорщика позвали, засунули ему деньги в карман и он что-то принес осужденному, уже практически нет. Как он утверждает, эта система уже не работает, если прапорщик сам напрямую что-то кому-то принесет, то его сдадут сами осужденные, которым он это принес, а администрация его поймает и показательно накажет.

«Сейчас система работает иным образом, по поводу поступления запрещенных предметов есть даже у них такой титул – смотрящий за запретом. Эти все процессы проходят централизованно. Есть смотрящий за запретом, он какой-то авторитетный и сидит в колонии, на него завозят, грубо говоря, ящик водки, он ее не выпивает, но каждый осужденный знает, что у него можно взять водку. Или, если осужденному нужен телефон, он обращается не к прапорщику, а к этому смотрящему за запретом и тот ему организует телефон», - рассказывает Сергей Старенький.

К тому же, добавляет правозащитник, это уже такие процессы, которые, во-первых, очень сложно остановить, во-вторых, некому останавливать, потому что смотрящий за запретом централизованно не может существовать, если администрация об этом не знает. Так что, констатирует он, непосредственного контакта принес-забрали нет, теперь все происходит через посредника.

«И посредник, соответственно, на этом зарабатывает свою долю. Они не разрешают сбивать эти прямые контакты, они не позволяют сбивать цену. То есть прапорщик может, за 100 гривен принес бы ту бутылку водки… Стоимости как таковой четко нет, это все зависит от региона, места. К примеру, в Харькове это дорого, а в Киевской области это не очень дорого», - отмечает Сергей Старенький.

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