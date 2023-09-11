Углубленный курс от Американской коллегии хирургов (ACS)» 9 августа в рамках книжного фестиваля Kyivbookfest состоялась презентация пособия «ATLS. Неотложная медицинская помощь при травме. Углубленный курс от Американской коллегии хирургов (ACS)». Участие в мероприятии приняла исполнительный директор GMKA в Украине Инесса Гуйванюк.

Мы невероятно счастливы, ведь за этим событием кроется титанический труд большой команды — переводчиков, редакторов, менеджеров и, конечно, врачей. Наша организация совместно с издательством «Наш Формат» и Сообщество Украинской Реформации в течение полутора лет работала над переводом, редактированием и подготовкой к печати этой важнейшей книги для всех украинских медиков, оказывающих помощь пациентам с травмой. Итак, первый украинский перевод ATLS теперь доступен для медицинского сообщества Украины!

Книга будет распространяться бесплатно среди профильных врачей, военных медиков и инструкторов неотложки. Заказать книгу можно будет на сайте наших партнеров Формат.ЮА уже с 12 сентября, а с 13 сентября начнется отправка предзаказов. Спасибо всем, благодаря кому печатная версия украинского перевода ATLS стала реальностью. Спасибо нашим партнерам и всем благотворителям, поддержавшим проект финансово.

Напомним, совместными усилиями на подготовку к печати и печать книги удалось собрать 1 043 233 грн, из которых около 50% - через платформу Сообщества Украинской Реформации, остальные - нафандрейзила наша организация.

Электронная версия руководства доступна на сайте GMKA.