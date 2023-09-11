Компания COSMOLOT передала первые 15 ударных БПЛА Punisher на передовую. Дроны оснащены новейшей технологией и отличаются устойчивостью к РЭБ, что позволяет более эффективно уничтожать враждебные позиции.



В рамках благотворительного проекта Cosmolot Airlines планируется изготовить и передать ВСУ 50 новейших многоразовых ударных БПЛА Punisher. На создание крупнейшего авиафлота ударных дронов Cosmolot задонатив 100 млн. грн. из собственной прибыли.

Простой, точный, меткий. Такие отзывы военных имеют дроны Punisher. Но главное преимущество у новых модифицированных БПЛА – устойчивость ко всем имеющимся враждебным системам РЭБ. Новые самолеты могут выполнять задачи в сверхсложных условиях подавления сигналов GPS и телеметрии, атаковать цели тактикой роя и увеличивать количество задач одного дрона.

“В настоящее время в подразделения ВСУ передана первая партия из 15-ти РЭБоустойчивых многоразовых ударных дронов Punisher в рамках инициативы Cosmolot Airlines. В целом при участии и финансировании компании Cosmolot мы производим партию из 50-ти таких модернизированных устойчивых к РЕБ БПЛА. Планируем, что к концу октября все 50 дронов будут уже помогать нашим военным уничтожать врага», – комментирует представитель команды разработчиков Punisher Максим Субботин.

С начала полномасштабного вторжения COSMOLOT выделила уже более 130 миллионов гривен на благотворительную помощь. Все средства – по собственной прибыли, а не благодаря донатам и сборам. Кроме того, компания остается одним из весомых налогоплательщиков среди онлайн-казино и продолжает поддерживать экономику страны. Поступление от компании в государственный бюджет страны за первое полугодие 2023 года составило 1 млрд грн.

Поддержка компанией Cosmolot украинских изобретателей инновационного оружия для ВСУ – это инвестиция в технологическую мощь Украины, вера в Победу и призыв к развитию украинского изобретательства. Калим Победу совместными усилиями!