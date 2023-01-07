Как пишет Politeka.net, доллар в Украине за прошлый год вырос на 47,7%. Об этом сообщается в данных НБУ. На декабрь 2022 года курс составил 40,19 грн за один доллар. Максимальный курс доллара на наличном рынке при этом был еще в сентябре, когда он составлял 41,64 грн за один доллар.
В НБУ также отмечают, что за год украинцы купил 12 224,7 млн долларов, а продали 11 215,2 млн долларов. Большинство операций были проведены через небанковские финансовые учреждения. На них припало примерно 2/3 операций с валютой.
Напомним, доллар как мировая резервная валюта больше не выдерживает нагрузки, которая была в начале 2019 года
А еще Politeka сообщала, что новая проблема в ПриватБанке, снять со счета и получить валюту не возможно
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
В "Укрэнерго" предупредили, когда и почему снова выключат свет: что нужно знать
"Царство небесное!": украинцев расстроил МастерШеф с участниками, которых уже нет в живых
"Как хватает совести": Кухар из "Танців з зірками" показала развлечения с детьми и взбесила украинцев
Суперфинал МастерШеф. Битва сезонов обернулся разочарованием: "Ох, так обидно…"
Также Politeka писала, что клиенты ПриватБанка обратили внимание на нюанс с курсом валют