Доллар на наличном рынке в Украине поднялся очень сильно, о чем сообщает Национальный банк Украины

Как пишет Politeka.net, доллар в Украине за прошлый год вырос на 47,7%. Об этом сообщается в данных НБУ. На декабрь 2022 года курс составил 40,19 грн за один доллар. Максимальный курс доллара на наличном рынке при этом был еще в сентябре, когда он составлял 41,64 грн за один доллар.

В НБУ также отмечают, что за год украинцы купил 12 224,7 млн долларов, а продали 11 215,2 млн долларов. Большинство операций были проведены через небанковские финансовые учреждения. На них припало примерно 2/3 операций с валютой.

Напомним, доллар как мировая резервная валюта больше не выдерживает нагрузки, которая была в начале 2019 года

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