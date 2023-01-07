На сайте президента появилась петиция о лишении АР Крым статуса автономии и признании территории Крымского полуострова административно-территориальной единицей Украины в формате Крымской области с областным центром г. Севастополь.

Автор петиции сообщает, что данный вопрос очень важен для украинского народа, в связи с борьбой за территорию независимой суверенной и равноправной Украины, в которой не должно быть регионов с "особым" статусом.

"Цена этой борьбы очень высока и освобождение Крымского полуострова от российской оккупации – это не какое-то соглашение о присоединении или совместном функционировании! Это результат добросовестных усилий народа по восстановлению целостности своего государства! Это тысячи жизней украинцев", - пишет автор петиции Виктория Быкова.

Быкова добавила, что украинцам следует признать ошибки и не повторять их.

"Сегодня каждый сознательный гражданин прилагает максимум усилий для победы Украины и готов пожертвовать всей, даже собственной жизнью, ради этой высшей цели. Давайте признаем свои ошибки и примем все меры для недопущения их повторения!", - говорится в обращении к президенту.

Напомним, украинцы выступили с просьбой наградить званием Героя Украины экс-премьера Британии Бориса Джонсона, президента Польши Анджея Дуду и не только.

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