На сайте президента Украины появилась петиция, в которой автор просит присвоить звание Героев Украины президентам и высокопоставленным чиновникам стран, помогающим украинцам в борьбе со страной-агрессором.
В частности, предлагается наградить Президента Республики Польша - Анджея Дуду, бывшего Премьер-министра Великобритании - Бориса Джонсона, Президента Эстонской Республики - Алару Карису, Президента Литовской Республики - Гитанаса Науседу, Президента Латвийской Республики - Эгилсу Левитсу.
"Владимир Александрович, в такое чрезвычайно сложное время для нашего государства, - как полномасштабная война, существуют люди, которые действительно поддержали в тяжелое время наше государство и Народ Украины и они действительно являются Народными Героями Украины", - говорится в обращении к президенту.
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По состоянию на 14:30 петиция набрала 180 голосов из 25 000 необходимых для рассмотрения ее президентом Зеленским.
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