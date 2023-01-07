В Минцифре рассказали о мобильной связи и интернете во время возможного блекаута.

Как сообщил в интервью издания "Экономическая правда" директор департамента по развитию фиксированного интернета Минцифры Юрий Мацик, после массированных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре, связисты столкнулись с проблемой - где найти питание для 30 тыс. базовых станций мобильных операторов.

У станций есть аккумуляторы, но они не рассчитаны на длительное или систематическое выключение электроэнергии.

Единственный способ дать украинцам бесперебойную связь – установить на базовых станциях генераторы, которые нужно регулярно обслуживать. Однако есть нюансы.

Мацик дал ответ, почему после отключения электричества исчезают интернет и мобильная связь:

"Есть две причины. Первая – когда выключается свет, питание на башню тоже не подается и работает аккумулятор. Ресурс аккумулятора – условно четыре часа", - рассказал эксперт.

Для полной зарядки аккумулятора в зависимости от типа требуется до 24 часов.

Если отключение по принципу четыре на четыре, то к следующему циклу аккумулятор заряжается максимум на 50%, затем на 30%.

Через сутки он заряжен всего на 10%. Когда снова выключается свет, то он еще проработает на эти 10% и "умирает".

Вторая причина состоит в наличии доступа.

Сети строятся в расчете на то, сколько на конкретной площади одновременно будет пользователей и какой объем контента они будут потреблять.

Если отключение по принципу четыре на четыре, то к следующему циклу аккумулятор заряжается максимум на 50%, затем на 30%.

Через сутки он заряжен всего на 10%. Когда еще раз выключается свет, то он еще проработает на эти 10% и «умирает».

Базовая станция с одним аккумулятором питает несколько антенн, предоставляющих разные услуги.

Первыми «умирают» антенны из 4G, потому что они наиболее энергетически зависимы, а с 2G – последними. Потому может быть так, что связь есть, а интернета нет.

В Украине сейчас 32 тысяч станций. Из них аккумуляторы имеются на 93% станций, генераторы – на 7%.

Напомним, Украина добилась удешевленной версии того, на что Пентагон потратил десятилетия и миллиарды долларов.

Также сообщалось, что Россия не планирует завершать войну – потери будут колоссальными.

Ранее стало известно, что россияне меняют тактику обстрелов Украины.