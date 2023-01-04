Речь идет о системе командования и управления, пишет The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что импровизированная сеть киевских дронов, истребителей и оружия, связанных через спутниковую связь и специальное программное обеспечение, дает ВСУ уровень интеллекта, координации и точности, который позволяет буквально кружить вокруг массивных, но неуклюжих армий россии.
Подчеркивается, что украинский набор систем, построенных в основном на готовом оборудовании, по-прежнему далек от чрезвычайно амбициозных усилий вооруженных сил США по оцифровке, однако успех Украины в создании виртуальной системы командования и управления на лету дает Западу ценные уроки, особенно в отношении необходимости экспериментировать и привлекать невоенных экспертов.
Технически подкованное население Украины обновило методы партизанской войны для цифровой эпохи, пишет The Wall Street Journal.
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Подразделения модифицируют готовые дроны, солдаты-добровольцы используют свой опыт работы в частном секторе, разрабатывая программное обеспечение для управления корпоративными ресурсами, одна из украинских компаний строит электромобили с дистанционным управлением, на которые можно установить крупнокалиберные пулеметы или другой груз, а украинские программисты обновили систему, чтобы предоставлять местным командирам оперативную информацию с поле боя, полученную от беспилотников и от корректировщиков, живущих в оккупированных Россией частях Украины.
«Это называется связанной войной, и благодаря жизненному опыту украинская армия станет самой передовой за всю историю», — цитирует издание Романа Перимова, который возглавляет подразделение по разработке новых военных технологий в бригаде украинской армии. Его команда создает самодельное оборудование для подавления дронов и выпускает дешевые аккумуляторы большой емкости, чтобы солдаты оставались онлайн во время боевых действий.
«Вы можете иметь 500 дронов в небе для относительно стандартных военных действий», — сказал он. «Такого еще никто не видел».
Напомним, россия не планирует завершать войну - потери будут колоссальніми.
Ранее стало известно, что россияне меняют тактику обстрелов Украины.
Также сообщалось, что шаманы получили от духов ответ, когда закончится война.