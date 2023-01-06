В Украину заходит настоящий морозный воздух, дан прогноз на Рождество.

По словам синоптика Наталки Диденко, в ближайшую ночь температура воздуха самая низкая ожидается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской областях.

Там будет аж – 10-18 градусов! Но и это не предел – при прояснениях на северо-востоке Украины вероятно местами до -17-20 градусов!

"На остальной территории Украины ночью -4-11 градусов, в южной части и на западе 0-5 градусов мороза. Днем 7 января температура воздуха будет составлять 3-9 градусов мороза, в Сумской, Черниговской, Харьковской, Луганской и Полтавской областях -10-14 градусов.

В южной части около нуля, в западных областях 0+5 градусов", – рассказала Диденко.

Что касается осадков, то в ближайшую ночь дождь и мокрый снег предполагаются в западных областях, утром и днем ​​осадки подойдут к Винницкой, Одесской области. Но большая часть территории Украины будет без осадков.

В Киеве сегодня, ближе к Сочельнику, мороз начнет усиливаться, температура воздуха снизится до -7-10 градусов.

В ночь на 7 января, ожидается похолодание до -10-12 градусов. Днем на Рождество в столице ожидается -6-8 градусов. Скорее всего, без снега.

Синоптик отметила, что состоится настоящий рождественский калейдоскоп, который истроит украинцам от 20 градусов мороза до 5 градусов тепла.

Но уже под Маланки-Василия, 13-14 января, морозы уступят более теплому воздуху.

Напомним, водителям рекомендовали не пользоваться собственным транспортом из-за погоды – кого касается.

Также сообщалось, что из- за понижения температуры воздуха изменилась ситуация с энергоснабжением - когда будут выключать свет.

Кроме того, Politeka.net писала, почему категорически нельзя надевать черное перед Рождеством.