По словам синоптика Наталки Диденко, в ближайшую ночь температура воздуха самая низкая ожидается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской областях.
Там будет аж – 10-18 градусов! Но и это не предел – при прояснениях на северо-востоке Украины вероятно местами до -17-20 градусов!
"На остальной территории Украины ночью -4-11 градусов, в южной части и на западе 0-5 градусов мороза. Днем 7 января температура воздуха будет составлять 3-9 градусов мороза, в Сумской, Черниговской, Харьковской, Луганской и Полтавской областях -10-14 градусов.
В южной части около нуля, в западных областях 0+5 градусов", – рассказала Диденко.
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Что касается осадков, то в ближайшую ночь дождь и мокрый снег предполагаются в западных областях, утром и днем осадки подойдут к Винницкой, Одесской области. Но большая часть территории Украины будет без осадков.
В Киеве сегодня, ближе к Сочельнику, мороз начнет усиливаться, температура воздуха снизится до -7-10 градусов.
В ночь на 7 января, ожидается похолодание до -10-12 градусов. Днем на Рождество в столице ожидается -6-8 градусов. Скорее всего, без снега.
Синоптик отметила, что состоится настоящий рождественский калейдоскоп, который истроит украинцам от 20 градусов мороза до 5 градусов тепла.
Но уже под Маланки-Василия, 13-14 января, морозы уступят более теплому воздуху.
Напомним, водителям рекомендовали не пользоваться собственным транспортом из-за погоды – кого касается.
Также сообщалось, что из- за понижения температуры воздуха изменилась ситуация с энергоснабжением - когда будут выключать свет.
Кроме того, Politeka.net писала, почему категорически нельзя надевать черное перед Рождеством.