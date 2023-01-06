Украинцам рассказали, что нельзя делать на Рождество, 7 января.

Чтобы не спугнуть удачу, в светлый праздник Рождества Христова, запрещается:

заниматься тяжелым физически трудом и мелкими делами по хозяйству;

выходить из дома до рассвета, выносить мусор и вообще переезжать;

купаться, как в ванной дома, так и в бане;

Кроме того, запрещается окрашивать и стричь волосы;

гадать молодым девушкам, иначе судьбу свою прогадают.

Накрывая на стол, нужно позаботится о том, чтобы там не было пустых тарелок, алкоголя и киселя.

Рождество не рекомендуется отмечать одному, ведь это семейный праздник.

Наши предки в этот день наблюдали за погодой:

Много снега на Рождество – к урожаю зерновых.

Небо на Рождество полно звезд — к урожаю бобовых, метель — пчелы будут роиться, иней — на хлеб, санный путь хороший, лед крепкий — к урожаю гречихи.

Если на Рождество оттепель – на зеленый год, хлеб будет темный, густой.

Если Рождество совпало с новолунием — год будет неурожайный.

В Рождество на деревьях снежные заросли, узоры на окнах, похожие на ржаные колосья, вниз завитками, не торча — до урожая.

Сильный ветер на Рождество – к урожаю орехов.

Напомним, астролог Влад Росс спрогнозировал даты, когда украинская армия начнет побеждать.

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