Чтобы не спугнуть удачу, в светлый праздник Рождества Христова, запрещается:
- заниматься тяжелым физически трудом и мелкими делами по хозяйству;
- выходить из дома до рассвета, выносить мусор и вообще переезжать;
- купаться, как в ванной дома, так и в бане;
- Кроме того, запрещается окрашивать и стричь волосы;
- гадать молодым девушкам, иначе судьбу свою прогадают.
Накрывая на стол, нужно позаботится о том, чтобы там не было пустых тарелок, алкоголя и киселя.
Рождество не рекомендуется отмечать одному, ведь это семейный праздник.
Наши предки в этот день наблюдали за погодой:
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Много снега на Рождество – к урожаю зерновых.
Небо на Рождество полно звезд — к урожаю бобовых, метель — пчелы будут роиться, иней — на хлеб, санный путь хороший, лед крепкий — к урожаю гречихи.
Если на Рождество оттепель – на зеленый год, хлеб будет темный, густой.
Если Рождество совпало с новолунием — год будет неурожайный.
В Рождество на деревьях снежные заросли, узоры на окнах, похожие на ржаные колосья, вниз завитками, не торча — до урожая.
Сильный ветер на Рождество – к урожаю орехов.
Напомним, астролог Влад Росс спрогнозировал даты, когда украинская армия начнет побеждать.
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