Это не менее важный день, который имеет множество примет и запретов, передает "Телеграф".
На Рождественский Святвечер 6 января припадает последний день строжайшего Рождественского поста, и до появления первой "вечерней звезды", которая когда-то известила о рождении Спасителя, ничего нельзя есть.
Когда стемнеет, принято всей семьей садиться за стол, на который по традиции ставят 12 постных блюд по количеству апостолов.
Что нельзя делать 6 января:
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
"Долетался": российский самолет упал между домами, появились кадры с места катастрофы
"Чем они провинились?": жизнь целой семьи оборвалась в одно мгновение
Ему было всего 20 лет: известно о трагических последствиях удара по центру города
"Переобутые предатели": "Антитела" нарвались на критику после выступления в "Квартал 95"
Нельзя заниматься шитьем и рукоделием, выносить мусор из дома, поскольку это сулит несчастье.
Нельзя садиться за рождественский стол, надев черную одежду - год в таком случае пройдет в слезах и трудностях.
Запрещено спорить, ругаться и злословить.
Нельзя ходить в лес на охоту, а также резать домашний скот.
В праздник лучше воздержаться от стрижки.
Нельзя быть скупым, а также 6 января нельзя шить, вязать, вышивать.
Напомним, астролог Влад Росс спрогнозировал даты, когда украинская армия начнет побеждать.
Также сообщалось, сбылись пророческие слова Новодворской о жителях Донбасса.
Кроме того, Politeka.net писала, что Нострадамус оставил тревожное предсказания на 2022 год.