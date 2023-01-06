Перед великим днем, когда празднуют рождение Иисуса от Пресвятой Девы Марии, отмечают канун Рождества — Святвечер.

Это не менее важный день, который имеет множество примет и запретов, передает "Телеграф".

На Рождественский Святвечер 6 января припадает последний день строжайшего Рождественского поста, и до появления первой "вечерней звезды", которая когда-то известила о рождении Спасителя, ничего нельзя есть.

Когда стемнеет, принято всей семьей садиться за стол, на который по традиции ставят 12 постных блюд по количеству апостолов.

Что нельзя делать 6 января:

Нельзя заниматься шитьем и рукоделием, выносить мусор из дома, поскольку это сулит несчастье.

Нельзя садиться за рождественский стол, надев черную одежду - год в таком случае пройдет в слезах и трудностях.

Запрещено спорить, ругаться и злословить.

Нельзя ходить в лес на охоту, а также резать домашний скот.

В праздник лучше воздержаться от стрижки.

Нельзя быть скупым, а также 6 января нельзя шить, вязать, вышивать.

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