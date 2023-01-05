Печерский районный суд Киева закрыл админдело в отношении киевлянина за стрельбу из травматического оружия по вражескому дрону.

Об этом говорится в постановлении суда.

В суд поступил протокол в отношении мужчины, составившего столичное управление полиции. В нем отмечалось, что 4 ноября в 21:35. местный житель произвел несколько выстрелов с балкона здания из пистолета «Форт 12Р», чем совершил административное правонарушение. За стрельбу в населенных пунктах в неведомых местах предусмотрено наказание в виде штрафа до 170 грн с конфискацией оружия.

Зато киевлянин просил суд закрыть дело. Объяснил, что в тот день увидел летающий объект, похожий на вражеский дрон, и выстрелил вверх с балкона своей квартиры, чтобы защитить жильцов дома.

Суд пришел к выводам, что мужчина, хотя и совершил админправонарушения, но действовал в состоянии крайней необходимости. То есть ликвидировал опасность, которая угрожала жизни и здоровью людей.

Также суд распорядился вернуть мужчину его пистолет «Форт 12Р», изъятый ​​полицией.

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