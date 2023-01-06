Астрологи дали прогноз на январь 2023 года, согласно которому некоторых знаков Зодиака ждут приятные новости уже в начале месяце. Для кого из знаков Зодиака начало января станем периодом приятных новостей, рассказали в Sante Plus.

Телец

Вы много работали в последнее время и пришла пора получить вознаграждение за свои труды. В личной жизни вам стоит внимательно слушать, что говорят другие, больше говорить о своих эмоциях и открыто выражать свои чувства. Если вы столкнулись с трудностями на каком-то проекте, то не переживайте – вы получите то, что вы хотите. Нужно просто набраться терпения и верить в себя.

Дева

В 2023 году вы будете любимчиками планет. Этот период принесет вам новый источник дохода и конечно же – прибыль. На работе или в социальных отношениях вы почувствуете энергетическую атмосферу, что заставит вас двигаться вперед. Ваше внимание будет обострено к мелким деталям и это облегчит многие задачи. Используйте свои навыки для всевозможного решения сложных проблем, с которыми вы сталкиваетесь. Стоит положиться на свое внутреннее чутье.

Козерог

В начале января вы можете рассчитывать на поддержку планет. Смело начинайте планировать свое будущее с учетом увеличения доходов. Небольшой отпуск вам пойдет на пользу, а по возвращении может быть долгожданное повышение или продвижение по службе. В сфере сердечных дел тоже все будет хорошо – ждите романтики, любви и приятных моментов.

Водолей

Если вы одиноки – ждите встречи с вероятной половинкой. И в ближайшее время вы будете очень притягательны для противоположного пола. Если вы заняты бизнесом, то можно начинать новые проекты и полностью в них погрузиться. Пора обратить внимание на вредные привычки, от которых стоит избавиться в ближайшее время. Это позволит принять новый распорядок дня и активно развивать свое физическое, умственное и эмоциональное благополучие.

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