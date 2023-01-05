Известная российская актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху в сериале "Сваты", неожиданно пропала. Актриса не приехала на спектакль и не вышла на связь с коллегами, так что те заподозрили, что виной тому проблемы с алкоголем. О ситуации, которая произошла, в своем Instagram рассказал коллега актрисы Стас Садальский, играющий с ней в этом спектакле.

Как оказалось, Татьяна должна была приехать в Санкт-Петербург 4 января, чтобы сыграть в спектакле. Однако, она не явилась к началу представления. Все попытки связаться с артисткой не увенчалась успехом, коллеги не знают, где Кравченко и что с ней произошло.

"Утро подарило форс-мажор в виде не приехавшей на спектакль Кравченко. Все попытки связаться с Татьяной оказались тщетными. От предложения сломать дверь ее квартиры отказались, ситуацию это уже не спасло бы – самолеты из Москвы в Питер не летают так быстро", — сказал Садальский и намекнул, что у актрисы проблемы с алкоголем.

Стоит отметить, что Татьяна Кравченко, которая родилась в Донецке, не высказалась о войне, которую россия развязала в Украине. С начала полномасштабного вторжения артистка продолжила работать и жить в россии. К слову, еще в 2015 году актрисе запретили въезд в Украину, потому что она поддержала аннексию Крыма и оккупацию россией Донбасса.

Кроме того, Кравченко нелестно и с осуждением высказалась об украинской актрисе Анне Кошмал, которая в сериале "Сваты" сыграла внучку Валюхи. Все из-за того, что с 2014 года Кошмал перестала ездить на съемки в россию и активно освещает и критикует полномасштабную войну, которую россия развязала против Украины. Кравченко назвала Кошмал "подлой" и "неблагодарной" из-за антивоенной позиции своей сценической внучки.

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