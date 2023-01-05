5 января на Пулковском шоссе произошел сильный пожар, в небо порднимается столб контрастного дыма. По предварительным данным, горит более 400 квадратов в производственном помещении компании "Беларусь МТЗ".
Предварительно, в момент возгорания в здании находились люди. Уже обнаружены тела уже двух погибших, количество жертв может увеличиться.
Пожар ликвидируют семь единиц пожарной техники и 32 человека личного состава.
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Ранее сообщалось, что в Москве в новый год загорелся ресторан украинской кухни с символическим названием "Тарас Бульба". По данным МЧС, площадь пожара поначалу составила 50 кв.м, потом выросла до 180 кв.м. Жителей близлежащих домов эвакуировали из-за сильного задымления.
Напомним, ранее сообщалось, сколько еще дронов может оставаться у россиян.
Также сообщалось, что ВСУ переплюнули Пентагон – подробности еще одного успеха Украины.
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