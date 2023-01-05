Ужасное преступление произошло на днях в Киевской области, в полиции сообщили подробности.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на правоохранителей, на днях в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов города Яготин обнаружено тело 74-летней местной жительницы.

Как оказалось, тело матери обнаружила дочь.

Начался розыск преступника. Им оказался самый родной человек – сын убитой.

"Проведя ряд мероприятий, правоохранители Бориспольского управления полиции Киевщины установили, что в совершении данного правонарушения причастен 45-летний сын потерпевшей, с которым они вместе проживали. Обидчик нанес своей матери многочисленные удары по телу, в результате чего она скончалась", - рассказали полицейские Киевской области.

В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, по процессуальному руководству Бориспольской окружной прокуратуры, следователи сообщили о подозрении злоумышленнику [ч. 2 ст. 121 УК].

Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Комментируя страшное преступление, украинцы предполагают, что к трагедии привела чрезмерная материнская любовь.

«Так чрезмерная материнская любовь вредит и жизни и здоровью! Это не хорошо что мужик в 45 возле мамы( Дожалелась бедная», «Как так можно?! Родная мать!», «Вот гадость» .

Напомним, новогоднее гуляние закончилось трагедией в Одесской области, фото.

Также сообщалось, что похоронили 22-летнюю Оксану, убитую российской ракетой.

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