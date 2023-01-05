Как пишет Politeka.net со ссылкой на правоохранителей, на днях в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов города Яготин обнаружено тело 74-летней местной жительницы.
Как оказалось, тело матери обнаружила дочь.
Начался розыск преступника. Им оказался самый родной человек – сын убитой.
"Проведя ряд мероприятий, правоохранители Бориспольского управления полиции Киевщины установили, что в совершении данного правонарушения причастен 45-летний сын потерпевшей, с которым они вместе проживали. Обидчик нанес своей матери многочисленные удары по телу, в результате чего она скончалась", - рассказали полицейские Киевской области.
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В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, по процессуальному руководству Бориспольской окружной прокуратуры, следователи сообщили о подозрении злоумышленнику [ч. 2 ст. 121 УК].
Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Комментируя страшное преступление, украинцы предполагают, что к трагедии привела чрезмерная материнская любовь.
«Так чрезмерная материнская любовь вредит и жизни и здоровью! Это не хорошо что мужик в 45 возле мамы( Дожалелась бедная», «Как так можно?! Родная мать!», «Вот гадость» .
Напомним, новогоднее гуляние закончилось трагедией в Одесской области, фото.
Также сообщалось, что похоронили 22-летнюю Оксану, убитую российской ракетой.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты ударили ракетами по Запорожью.