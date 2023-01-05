Оккупанты планируют новое обострение на фронте и хотят принудить Украину к «мирным соглашениям».

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, есть определенные маркеры того, что ситуация будет развиваться именно таким образом.

"Февраль для них будет решающим. Потому что даты для них важные - годовщина и т.д. Они готовятся к обострению. Сейчас человек по фамилии Козак активизировался. Проводит встречи с деятелями из Европы для того, чтобы принудить нас к подписанию определенных мирных, как они считают , соглашений а-ля "Минск-3", – рассказал он.

Данилов также рассказал, что россияне рассчитывают именно на февраль.

«Там будет и Мюнхенская конференция безопасности, и события в Нью-Йорке. В феврале возможно определенное обострение. Нам нужно к этому готовиться», – предупредил Данилов.

Между тем, американский Институт изучения войны констатирует, что российские войска все больше полагаются на беспилотники иранского производства в своей кампании ударов по украинской критической инфраструктуре.

Они используют 1750 дронов-камикадзе до мая 2023 года, если будут применять их с интенсивностью, как в период с сентября по декабрь 2022, прогнозируют аналитики.

Напомним, ранее сообщалось, сколько еще дронов может оставаться у россиян.

Также сообщалось, что ВСУ переплюнули Пентагон – подробности еще одного успеха Украины.

Кроме того, Politeka.net писала о последствиях атаки дронов в ночь на 2 января.