Таролог Елена Бюн сделала расклад карт таро и предупредила, что у Кремля есть желание испортить украинцам праздник.

Россияне настроены крайне агрессивно, но карты говорят, что ВСУ готовы отражать вражеские обстрелы. Таролог Елена Бюн сделала расклад карт таро в интервью PeopleLife и предупредила украинцев о том, что россияне что-то готовят к православному Рождеству. У Кремля есть желание испортить праздник.

Елена Бюн предупредила, что россияне могут атаковать накануне или же в день самого Рождества. При этом астрологический эксперт добавила, что с ракетами у оккупантов сейчас "напряженка".

По ее словам, у россии не заканчиваются ракеты, карты говорят, что они их копит для очередного массового удара. Карты таро указывают на то, что у Кремля есть желание атаковать на праздник.

"Желание подпортить праздник у них есть, поэтому нужно быть очень внимательными. Тут и дроны... Вижу четкую работу ПВО... Не получится у них достигнуть того, что они хотят", - предупредила таролог.

Стоит отметить, что по словам Бюн, зимой на фронте будут успехи у украинских военных. Войска рф ждут провалы. ВСУ продолжат идти в контрнаступление.

В то же время нумеролог и таролог Владислав Грицай обратил внимание украинцев на одну интересную закономерность: 24 число с начала полномасштабного вторжения рф и почти каждый месяц вносит определенные изменения. Вспомним, в ноябре это был блэкаут в Украине.

Напомним, астролог Влад Росс спрогнозировал даты, когда украинская армия начнет побеждать.

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