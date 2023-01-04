В российском городе Томск, где мобилизованных на войну с украинцами мужчин разместили в палаточном городке, вспыхнул пожар. Об этом сообщает телеграмм-канал NEXTA.
На кадрах, которые разлетелись в сети, видно, что загорелся палаточный городок. На заднем плане высокий столб черного дыма. На переднем плане видна разрытая земля, которой, очевидно, оккупанты хотели потушить огонь.
Издание сообщило, что в результате пожара сгорело несколько палаток, а также личные вещи мобилизованных россиян. Информации о пострадавших или жертвах пожара пока нет.
В свою очередь Центр стратегических коммуникаций ВСУ выдвинул версию о том, что пожар в палаточном городке мог быть саботажем группы мобилизованных россиян, не желающих участвовать в боевых действиях на территории Украины.
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В комментариях к видео пользователи шутят на тему курения в неустановленных местах, а также о том, что "чмобиков" разместили в палатках в сильный мороз. Некоторые считают, что мобилизованные сами устроили пожар, чтобы не ехать на войну в Украину:
"Не ВСУ, так сами себя. Ну не хотят они жить – эти пироманы чмобилизованные!".
"Просто было холодно и решили согреться. По внешнему виду палаток сразу видно величие империи, которая шатает мировые порядки и выворачивает геополитику наизнанку".
"Умный в пакет не пойдет. Умный палатку сожжет".
"И это они еще до Украины не доехали. Вояки мамкины, идите домой – целее будете".
"А просто чмошники мобилизованные уже боятся ехать в Украину, вот поджигают".
"Скажут, телефоны не выключили".
"Курят где попало".
"Это, наверное, обогреватель".
"А ведь это тема. Сожгли палатки вместе с документами и все, поездка на фронт окончена".
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