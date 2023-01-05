Стало известно, как изменится размер алиментов в 2023 году, и какая ответственность ждет за неуплату.

Минимальный размер алиментов составляет не меньше половины детского прожиточного минимума, а если у алиментщика достаточный доход — придется платить намного большую сумму. С января 2023 года в Украине пересчитали размеры прожиточных минимумов, что повлияет на размер алиментов в том числе. Об этом сказано в Законе Украины "О Государственном бюджете Украины на 2023 год".

Каким будет размер алиментов в 2023 году

Государство гарантирует минимальный размер алиментов – 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Выплаты назначаются, если у одного из родителей, который будет платить алименты, нет денег для больших выплат.

В 2023 году суммы будут такими:

детям до 6 лет – 1136 грн;

детям от 6 до 18 лет – 1416 грн;

детям от 18-23 лет – 1342 грн.

При этом рекомендованные выплаты в январе-декабре 2023 года на 100% подвязаны к прожиточному минимуму. Их назначают, если один из родителей, платящий алименты, имеет достаточный доход:

на ребенка до 6 лет будут выплачивать 2272 грн;

на ребенка от 6 до 18 лет – 2833 грн;

на ребенка от 18 до 23 лет (если он учится на стационаре) – 2684 грн.

Как накажут, если не платить алименты

За это предусмотрена ответственность согласно Закону Украины "Об исполнительном производстве", с учетом Семейного кодекса Украины, а именно:

гражданская;

административная (общественно полезные работы, ограничение в праве выезда за границу, управлении автомобилем, пользовании оружием и охоте);

уголовная (общественные работы, домашний арест и ограничение свободы до 2 лет).

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