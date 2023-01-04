Как прогнозирует известная синоптикиня Наталья Диденко, четверг, 5 декабря, станет в Украине днем ​​смены спокойной, преимущественно сухой и теплой воздушной массы более холодной и мокрой.

«Циклон по имени Axel с северо-запада, из районов Скандинавии, прискачет уже завтра в Украину вместе с атмосферными фронтами и обусловит существенное изменение в погоде. В большинстве наших областей пройдут пока дожди, однако из-за постепенного снижения температуры воздуха, уже и с мокрым снегом», - предупредила синоптикиня.

Осадки, по ее словам, могут быть умеренными, в южной части – преимущественно небольшие. В восточных областях дождь и мокрый снег вероятнее во второй половине дня и вечером 5 декабря.

«При перемещении атмосферных фронтов 5 января западный и юго-западный ветер будет усиливаться до сильного, местами до 15-20 метров в секунду. А при усилении ветра температура воздуха кажется ниже, чем на самом деле», - говорит Диденко.

По прогнозу, температура воздуха в ближайшую ночь ожидается от 4 тепла до 3 мороза. Холоднее всего будет на северо-востоке Украины, 0+4 градуса.

В Киеве в четверг ожидается ветреная и с осадками погода. Порывы западного, юго-западного ветра будут достигать 15-18 метров в секунду.

«В дальнейшем после прохождения атмосферных фронтов с их тыла, с севера начнет затекать к нам уже настоящий зимний воздух. Ожидается похолодание до морозов!», - прогнозирует синоптика.

Самыми холодными в ближайшей Рождественской перспективе будут Сумщина, Харьковщина, Черниговщина, Киевщина, Черкасщина, Полтавщина, Луганщина, часть Днепропетровщины и Запорожья.

В ночные часы 7-9 января здесь температура воздуха может опускаться вплоть до -10-16 градусов.

Похолодание в целом затронет всю Украину, но южная часть страны и западные области в меньшей степени ощутят это существенное снижение температуры.

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