Россия снова атаковала Украину дронами-камикадзе, украинцев предупредили, что ставка оккупантов - на истощение.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия планирует длительную атаку по Украине дронами-камикадзе Shahed, пишет Politeka.net.

«Ее ставка может быть на истощение. На истощение наших людей, ПВО, нашей энергетики. Но должны сделать - и сделаем все, - чтобы и эта цель террористов провалилась, как и все остальные», - подчеркнул президент.

Существуют обоснованные опасения, что новая массированная атака по украине может быть на православное Рождество.

В свою очередь эксперты предполагают, сколько еще иранских дронов-камикадзе может быть у россии.

Так, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко поделился своими подсчетами.

По его мнению, со второй партии иранских дронов израсходовано 193 БПЛА.

«Из этого делаем вывод, что у российских оккупантов осталось в пределах 50 дронов для осуществления ударов по территории Украины. Если только не предположить факт ожидания, либо получения ими очередной партии, в следствие чего они настолько массировано применяли данные дроны в последние дни», - отметил Коваленко в своем телеграм-канале.

Аналитик подчеркнул, что это только его предположение, ведь дополнительной информации о 3-й партии иранских дронов пока в открытых источниках нет.

«А интенсивность применения могла быть вызвана не только планами испортить нам новогодние празднования, но и благоприятными погодными условиями для ударов», - добавил Александр Коваленко.

Тем временем в украинской разведке сообщили, что россия ожидает от Ирана очередную партию дронов. Впрочем, сколько именно их там будет пока не известно.

По словам представителя ГУР Скибицкого, на сегодняшний день оккупанты использовали примерно 660 иранских "мопедов".

"По контракту предусмотрено 1750. По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки", - сообщил Скибицкий.

Напомним, оккупанты ударили ракетами по Запорожью.

Также сообщалось, что ВСУ переплюнули Пентагон - подробности еще одного успеха Украины.

Также сообщалось о последствиях атаки дронов в ночь на 2 января.