Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия планирует длительную атаку по Украине дронами-камикадзе Shahed, пишет Politeka.net.

«Ее ставка может быть на истощение. На истощение наших людей, ПВО, нашей энергетики. Но должны сделать - и сделаем все, - чтобы и эта цель террористов провалилась, как и все остальные», - подчеркнул президент.

ракетная атака, война, взрыв

Существуют обоснованные опасения, что новая массированная атака по украине может быть на православное Рождество.

В свою очередь эксперты предполагают, сколько еще иранских дронов-камикадзе может быть у россии.

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Так, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко поделился своими подсчетами.

По его мнению, со второй партии иранских дронов израсходовано 193 БПЛА.

«Из этого делаем вывод, что у российских оккупантов осталось в пределах 50 дронов для осуществления ударов по территории Украины. Если только не предположить факт ожидания, либо получения ими очередной партии, в следствие чего они настолько массировано применяли данные дроны в последние дни», - отметил Коваленко в своем телеграм-канале.

Аналитик подчеркнул, что это только его предположение, ведь дополнительной информации о 3-й партии иранских дронов пока в открытых источниках нет.

«А интенсивность применения могла быть вызвана не только планами испортить нам новогодние празднования, но и благоприятными погодными условиями для ударов», - добавил Александр Коваленко.

Тем временем в украинской разведке сообщили, что россия ожидает от Ирана очередную партию дронов. Впрочем, сколько именно их там будет пока не известно.

дрон-камикадзе

По словам представителя ГУР Скибицкого, на сегодняшний день оккупанты использовали примерно 660 иранских "мопедов".

"По контракту предусмотрено 1750. По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки", - сообщил Скибицкий.

Напомним, оккупанты ударили ракетами по Запорожью.

Также сообщалось, что ВСУ переплюнули Пентагон - подробности еще одного успеха Украины.

Также сообщалось о последствиях атаки дронов в ночь на 2 января.