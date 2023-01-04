В Офисе Президента показали последствия нового ракетного удара по мирному украинскому городу.

Как сообщает Politeka.net, оккупанты ударили ракетами по Запорожью.

В результате разрушен объект инфраструктуры - на месте удара возник пожар, разрушены два складских здания.

Взрывной волной поврежден 5-этажный жилой дом и припаркованные рядом автомобили.

Пока известно об одном раненом.

Для удара российские оккупанты применили ракеты С-300.

«Работы по ликвидации последствий продолжаются», – заявили в ОП.

Ранее в Сети появилось видео с камер наблюдения Дворца «Украина» во время ракетного удара по центру Киева 31 декабря.

Напомним, тогда ракета РФ попала в отель поблизости.

В самом же дворце сообщили, что здание дворца «Украина» серьезно повреждено, но зрительный зал остался невредимым.

Также сообщалось о последствиях атаки дронов в ночь на 2 января.

Кроме того, Politeka.net писала, что новые взрывы напугали оккупированный Крым.

Напомним также, что Украина переплюнула Пентагон – стали известны подробности еще одного успеха ВСУ.