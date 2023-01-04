Спасатели напомнили, что пешеходы обязаны носить на себе светоотражающие элементы в темное время суток.

Россия уже несколько месяцев регулярно обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому в целях экономии электроэнергии в городах выключают свет не только в домах людей, но и уличное освещение. Спасатели в очередной раз напомнили украинцам, как уберечь себя, если вы пешеход на темной улице.

На странице ГСЧС в Facebook опубликовали инфографику и напомнили украинцам правила, как стать более заметными для водителей в темноте и снизить риски дорожно-транспортных происшествий.

"А вы знали, что в темноте пешеходов со светоотражающими элементами на одежде (фликерами) водителям видно минимум на 20% лучше? Фликеры могут быть браслеты, ленты на руку или рюкзак, наклейки, брелоки и жилеты.

Как правильно носить светоотражающие элементы:

размещайте светоотражатели на одежде на уровне зрения водителя;

выбирайте заметные элементы размером более 15 кв. см;

одевайте фликеры на подвижные части тела — предплечья, запястья, голени, лодыжки;

брелоки прикрепляйте к сумкам, которые несете в правой руке, двигаясь навстречу автомобильному потоку;

значки цепляйте в любом месте на верхней одежде;

нарукавные повязки также можете прикрепить на ноги;

сочетайте съемные и несъемные светоотражатели;

учитывайте, что аксессуар должен быть виден отовсюду;

обязательно используйте фликеры, если ездите на велосипеде.

Приобретите светоотражающие элементы одежды или сделайте их своими руками. Они ведь могут спасти вашу жизнь!", - рассказали в ГСЧС.

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