Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный в своем телеграмм-канале сообщил, что провел первый в новом году разговор со своим американским коллегой – председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Рассказал об изменениях в оперативно-стратегической обстановке, прежде всего, в наземном и воздушном пространствах Украины. Тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово-Кременной, а также в направлении Лисичанска. Наиболее сложной ситуация остается на участке Соледар-Бахмут-Майорск. Там враг фактически по своим трупам пытается продвигаться вперед, но подразделения Сил обороны ценой сверхусилий сдерживают враждебное наступление", - рассказал Залужный.

Он также добавил, что в Донецком направлении украинским войскам удалось удержать позиции вокруг Авдеевки, там продолжаются контрнаступательные действия. По словам Залужного, ВСУ удерживают свои рубежи на Запорожском направлении и прилагают усилия, чтобы защитить гражданское население в Херсоне, который подвергается обстрелам российских оккупантов. Кроме того, Главнокомандующий подчеркнул, что ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой.

"Мы также обсудили потребности сил обороны для продолжения борьбы с агрессором. Я высоко ценю лидерство генерала Милли в предоставлении Украине военной помощи. Взаимное доверие и общее видение помогают повышать возможности украинского войска защищать мирные города и села нашего государства, что является гарантией безопасности во всей Европе", - подытожил Валерий Залужный.

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