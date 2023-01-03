Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный в своем телеграмм-канале сообщил, что провел первый в новом году разговор со своим американским коллегой – председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
"Рассказал об изменениях в оперативно-стратегической обстановке, прежде всего, в наземном и воздушном пространствах Украины. Тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово-Кременной, а также в направлении Лисичанска. Наиболее сложной ситуация остается на участке Соледар-Бахмут-Майорск. Там враг фактически по своим трупам пытается продвигаться вперед, но подразделения Сил обороны ценой сверхусилий сдерживают враждебное наступление", - рассказал Залужный.
Он также добавил, что в Донецком направлении украинским войскам удалось удержать позиции вокруг Авдеевки, там продолжаются контрнаступательные действия. По словам Залужного, ВСУ удерживают свои рубежи на Запорожском направлении и прилагают усилия, чтобы защитить гражданское население в Херсоне, который подвергается обстрелам российских оккупантов. Кроме того, Главнокомандующий подчеркнул, что ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой.
"Мы также обсудили потребности сил обороны для продолжения борьбы с агрессором. Я высоко ценю лидерство генерала Милли в предоставлении Украине военной помощи. Взаимное доверие и общее видение помогают повышать возможности украинского войска защищать мирные города и села нашего государства, что является гарантией безопасности во всей Европе", - подытожил Валерий Залужный.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Снегопады и сильные морозы все ближе: погода резко ухудшится, новый прогноз
Потап отказался давать интервью ведущему Даниэлю Салему: затаил обиду
"Молимся за нее": под Киевом посреди дня исчезла блондинка с голубыми глазами
Лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка жестко заговорил об "украинском рагулизме": "Не побоюсь этого слова..."
Напомним, "Молимся за нее": под Киевом посреди дня исчезла блондинка с голубыми глазами.
Как сообщала Politeka, Был дома с мамой: трагедия с ребенком разыгралась под Киевом.
Также Politeka писала, что Возле церкви в Днепре полиция открыла стрельбу по авто: появилось видео с места.