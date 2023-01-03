Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
Как рассказали правоохранители, во время новогодних праздников к медикам обратилась семья с отравлением угарным газом.
"Среди пострадавших — четверо взрослых и двое детей 5 и 10 лет, их госпитализировали в Охматдет. Жизни и здоровью всех членов семьи ничего не угрожает", — говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что утечка газа произошла из-за неисправности дымоотвода отопительной системы.
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Ранее сообщалось, что в Украине не все абоненты имеют возможность платить за газ. Поэтому "Нафтогаз" обратился к украинцам с рекомендацией, что делать в таком случае.
"Значительная часть украинцев попала в затруднительное положение: некоторые потеряли работу, у кого-то уменьшился доход, а несколько миллионов вынуждены были вообще покинуть свои дома. К сожалению, не все могут оплачивать коммунальные услуги в полном объеме. Именно для них предусмотрена помощь от государства в форме субсидии", - отмечено в публикации.
Напомним, в приложении "Дія" появилась новая полезная функция, что нужно знать украинцам.
А еще Politeka сообщала, что помощь в виде субсидий: хватит ли на всех денег в следующем году.
Также Politeka писала о тарифах на газ в 2023 году: какие цены предлагают поставщики в январе, опубликованы цены.