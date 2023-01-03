В Киевской области семья из шести человек отравилась угарным газом, среди пострадавших двое детей 5 и 10 лет.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Как рассказали правоохранители, во время новогодних праздников к медикам обратилась семья с отравлением угарным газом.

"Среди пострадавших — четверо взрослых и двое детей 5 и 10 лет, их госпитализировали в Охматдет. Жизни и здоровью всех членов семьи ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что утечка газа произошла из-за неисправности дымоотвода отопительной системы.

Ранее сообщалось, что в Украине не все абоненты имеют возможность платить за газ. Поэтому "Нафтогаз" обратился к украинцам с рекомендацией, что делать в таком случае.

"Значительная часть украинцев попала в затруднительное положение: некоторые потеряли работу, у кого-то уменьшился доход, а несколько миллионов вынуждены были вообще покинуть свои дома. К сожалению, не все могут оплачивать коммунальные услуги в полном объеме. Именно для них предусмотрена помощь от государства в форме субсидии", - отмечено в публикации.

Напомним, в приложении "Дія" появилась новая полезная функция, что нужно знать украинцам.

А еще Politeka сообщала, что помощь в виде субсидий: хватит ли на всех денег в следующем году.

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