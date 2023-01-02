Опубликованы тарифы, по которым население будет покупать голубое топливо в январе 2023 года.

Цена на газ для украинцев в первом месяце нового года будет колебаться от 7,7 до 9,99 грн за кубометр, сообщают в консультационном центре "Газ Правда".

Как и раньше, стоимость газа для населения зависит от конкретного поставщика. Самая низкая цена у компании "Эру людям" — 7,7 грн за кубометр газа. У остальных компаний условия такие:

ООО "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП" — 7,799 грн

ООО "ГК "НАФТОГАЗ УКРАИНЫ" — 7,96 грн

ООО "ПОЛТАВАГАЗ СБЫТ — 7,99 грн

ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн;

ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" – 8,20 грн;

ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн;

ТМ "СВЕТГАЗ" (ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС") – 9,99 грн.

"Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 грн.

Ранее сообщалось, что в Украине не все абоненты имеют возможность платить за газ. Поэтому "Нафтогаз" обратился к украинцам с рекомендацией, что делать в таком случае.

"Значительная часть украинцев попала в затруднительное положение: некоторые потеряли работу, у кого-то уменьшился доход, а несколько миллионов вынуждены были вообще покинуть свои дома. К сожалению, не все могут оплачивать коммунальные услуги в полном объеме. Именно для них предусмотрена помощь от государства в форме субсидии", - отмечено в публикации.

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