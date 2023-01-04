В Украине продают обломки российских ракет и дронов за тысячи гривен, опубликованы объявления.

Осколок крылатой ракеты Х-101 на сайте продаж "ОЛХ" продают за 10 тысяч гривен.

Кусок крылатой ракеты, которая упала в лесу в Житомирской области, продается за 450 грн, говорится в объявлении.

Часть средств, как обещает продавец, будет передана Вооруженныи силам Украины.

Кроме того, в сети можно найти не только объявления о продаже обломков ракет. Пустой тубус от украинского противотанкового ракетного комплекса "Корсар" продается за 2 тыс. грн.

В Минобороны предупреждают о том, что ни в коем случае нельзя прикасаться к опасным находкам. Также нельзя перемещать обломки и пытаться разобрать их, заносить в помещение, закапывать в землю, бросать в водоемы.

"Вместо этого отметьте место находки и отойдите от подозрительного предмета как можно дальше. Немедленно сообщите о находке подразделения ГСЧС – 101 или полиции – 102. Дождитесь приезда специалистов и укажите местонахождение подозрительной находки", – говорится в заявлении Минобороны.

Напомним, ранее стало известно, что россияне меняют тактику обстрелов Украины.

Также сообщалось, что шаманы получили от духов ответ, когда закончится война.

Кроме того, Politeka.net писала, что Россия не планирует завершать войну, потери будут колоссальными: "За следующие 4-5 месяцев…".