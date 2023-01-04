По данным украинской разведки, уже в январе в россии должна начаться новая волна мобилизации. Для "отлавливания" потенциальных призывников в стране-террористе придумали "хитрый план". Теперь их будут выдавать и в банковских учреждениях.
Как сообщает Международное разведывательное сообщество InformNapalm в своем телеграмм-канале, "гениальную новогоднюю схему" на 2023 год предложили в Центробанке РФ.
"Глава Центробанка россии Эльвира Набиуллина разослала письма банкам с требованием в январе 2023 приглашать должников и вручать повестки для мобилизации, предлагать подписать контракт на прохождение службы в ВС РФ", – говорится в сообщении.
При этом в случае отказа подписывать контракт предлагается вызвать полицию и фиксировать это на видео.
"Таким образом, если должник будет 300-м, то уплатит долг с денег за ранения, а за 200-го долг оплатят его близкие с "гробовых". При любых вариантах банки в плюсе, кроме "пропавшего без вести", – добавили в InformNapalm.
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Напомним, по данным главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, уже с 5 января 2023 года в россии могут объявить о проведении новой волны мобилизации. Ранее военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что россия планирует провести новую волну мобилизации, чтобы подготовить резервы для ведения масштабных наступательных действий к началу весны 2023 года. По его словам, у оккупантов есть планы создать минимум одну основную ударную группу, а также одну-две вспомогательные для проведения наступления на определенных участках в начале весны или даже раньше.
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