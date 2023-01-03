Животное испугалось взрывов во время очередной атаки россиян и упало в канализационную яму.

В Киевской области спасатели помогли достать из канализации собаку, которая во время российских обстрелов испугалась и упала.

В селе Гатное Киевской области спасатели достали из канализации собаку. Когда российские оккупанты вели обстрел, пес испугался взрывов и упал в яму. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Сейчас четырелапому ничего не угрожает.

"От рук оккупантов страдают не только люди, но и животные. Причем как физически, так и морально. Так, во время очередного вражеского обстрела Киевщины, пес, испугавшись звуков взрывов, упал в канализационную яму в селе Гатное. С помощью стремянки и веревки собаку достали из ямы и передали хозяевам", – рассказали в ГСЧС.

Спасатели добавили, что в этот день в населенном пункте зафиксировали несколько прилетов.

Ранее в ДСНС также рассказали, что благодаря спасателям четырелапые друзья смогли встретить Новый год. 31 декабря в 8 утра в Тернопольской области в с. Ивачев спасатели вытащили собаку, которая упала в 4 метровую яму. Хвостатого передали счастливой владелице.

А в Днепре во время тушения пожара в жилом доме пожарные разыскали в задымленной квартире двух кошек. Их вынесли на свежий воздух и отпоили водой.

"Животные также заслуживают того, чтобы находиться в тепле и любви, особенно в Новогоднюю ночь!", - отметили в ГСЧС.

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